KCS

KuCoin Token (KCS), 2017 yılında yatırımcıların borsadan değer elde etmelerini sağlayan bir kâr paylaşım tokeni olarak piyasaya sürülen KuCoin'in yerel tokenidir. Ethereum ağı üzerinde çalışan bir ERC-20 token olarak çıkarılmıştır.

Kripto AdıKCS

SıralamaNo.49

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0005%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)5.17%

Dolaşımdaki Arz129,728,856.73556715

Maksimum Arz200,000,000

Toplam Arz142,228,856.73556715

Dolaşım Oranı0.6486%

Arz Tarihi2021-04-23 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği28.795176559830317,2021-12-01

En Düşük Fiyat0.336503927826,2019-01-31

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaKuCoin Token (KCS), 2017 yılında yatırımcıların borsadan değer elde etmelerini sağlayan bir kâr paylaşım tokeni olarak piyasaya sürülen KuCoin'in yerel tokenidir. Ethereum ağı üzerinde çalışan bir ERC-20 token olarak çıkarılmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
KCS/USDT
KuCoin Token
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KCS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
KCS/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KCS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...