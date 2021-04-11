KDG

KingdomStarter, projelerin birden fazla zincirde sermaye toplamasını sağlayan ve aynı zamanda topluluk oluşturma, pazarlama, danışmanlık, ortaklık genişletme, teknik servis vb. hizmetlerimiz aracılığıyla gelişmeleri için projelere özel destek sağlayan merkeziyetsiz bir fon sağlama platformudur. Ayrıca yatırımcılara üst düzey projelere erken erişim ve ilk aşamada token satışlarına yatırım yapma fırsatı verir.

Kripto AdıKDG

SıralamaNo.3223

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz531,000,869

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz951,000,965

Dolaşım Oranı0.531%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.28055618,2021-04-11

En Düşük Fiyat0,2021-06-13

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

