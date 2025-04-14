KERNEL

KernelDAO, üç ana ürün grubu ile tüm restaking zincirinde faaliyet gösteren öncü bir restaking protokolüdür: Kernel (BNB Zinciri üzerinde restaking), Kelp Liquid Restaking (rsETH) ve Gain (otomatik ödül çiftçiliği).

Kripto AdıKERNEL

SıralamaNo.671

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)5.81%

Dolaşımdaki Arz286,308,020

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2863%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.46464621630849795,2025-04-14

En Düşük Fiyat0.07686972391241635,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

