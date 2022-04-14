KGEN

Kratos Gamer Network (KGeN), merkeziyetsiz ve küresel bir oyun ağıdır ve yeni nesil oyuncuları güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Başlangıç noktası ise Küresel Güney'deki gelişmekte olan pazarlardır. KGeN'in temelinde, oyuncular ve yayıncılar için şeffaf bir zincir üstü itibar motoru olan Proof of Gamer (PoG) kullanılarak oluşturulmuş merkeziyetsiz bir veri katmanı bulunur. Bu teknoloji, her oyuncunun kimliğinin, başarılarının ve topluluk bağlantılarının özgün ve doğrulanabilir kalmasını sağlar.

Kripto AdıKGEN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+

KGEN/USDT
KGEN
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KGEN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--

