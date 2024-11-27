KIMA

Kima, Web3 ekosistemleri ve geleneksel finansal sistemler arasında sorunsuz birlikte çalışabilirliğe yönelik artan ihtiyacı karşılayan blok zinciri tabanlı bir platformdur. Platform, dijital varlıklar, itibari para birimleri ve menkul kıymetler dâhil olmak üzere çeşitli varlık sınıfları arasında sorunsuz ve güvenli işlemlere olanak tanıyan evrensel bir finansal altyapı sağlar. Kima'nın temel misyonu, merkeziyetsiz finans ile eski finans kurumları arasındaki boşluğu doldurarak ekosistemler arası işlemleri, likidite yönetimini, varlık transferlerini daha verimli ve güvenli hâle getirmektir.

Kripto AdıKIMA

SıralamaNo.1663

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.48%

Dolaşımdaki Arz65,619,106.78144698

Maksimum Arz210,000,000

Toplam Arz210,000,000

Dolaşım Oranı0.3124%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.095506932178614,2024-11-27

En Düşük Fiyat0.03544822400330508,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

Sosyal Medya

