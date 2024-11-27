KIMA

Kima, Web3 ekosistemleri ve geleneksel finansal sistemler arasında sorunsuz birlikte çalışabilirliğe yönelik artan ihtiyacı karşılayan blok zinciri tabanlı bir platformdur. Platform, dijital varlıklar, itibari para birimleri ve menkul kıymetler dâhil olmak üzere çeşitli varlık sınıfları arasında sorunsuz ve güvenli işlemlere olanak tanıyan evrensel bir finansal altyapı sağlar. Kima'nın temel misyonu, merkeziyetsiz finans ile eski finans kurumları arasındaki boşluğu doldurarak ekosistemler arası işlemleri, likidite yönetimini, varlık transferlerini daha verimli ve güvenli hâle getirmektir.

Kripto AdıKIMA

SıralamaNo.1663

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.48%

Dolaşımdaki Arz65,619,106.78144698

Maksimum Arz210,000,000

Toplam Arz210,000,000

Dolaşım Oranı0.3124%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.095506932178614,2024-11-27

En Düşük Fiyat0.03544822400330508,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaKima, Web3 ekosistemleri ve geleneksel finansal sistemler arasında sorunsuz birlikte çalışabilirliğe yönelik artan ihtiyacı karşılayan blok zinciri tabanlı bir platformdur. Platform, dijital varlıklar, itibari para birimleri ve menkul kıymetler dâhil olmak üzere çeşitli varlık sınıfları arasında sorunsuz ve güvenli işlemlere olanak tanıyan evrensel bir finansal altyapı sağlar. Kima'nın temel misyonu, merkeziyetsiz finans ile eski finans kurumları arasındaki boşluğu doldurarak ekosistemler arası işlemleri, likidite yönetimini, varlık transferlerini daha verimli ve güvenli hâle getirmektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
KIMA/USDT
Kima Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KIMA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
KIMA/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KIMA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...