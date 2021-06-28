KISHU

2021'de piyasaya sürülen Kishu Inu, türünün en hızlı büyüyen kripto tokenidir. Kishu, tamamen merkeziyetsizdir. Misyonu, tek bir yaygın ve anlaşılması kolay projede kripto para konseptlerini birleştirmektir.

Kripto AdıKISHU

SıralamaNo.1433

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz93,136,097,121,133,940

Maksimum Arz1,000,000,000,000,000,000

Toplam Arz96,702,938,412,730,850

Dolaşım Oranı0.0931%

Arz Tarihi2021-06-28 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00000002,2021-05-14

En Düşük Fiyat0,2021-05-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

