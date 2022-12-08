KLEVA

Kleva AI, kullanıcıların DeFi uzmanlığı gerektirmeden yapay zekâ aracıları aracılığıyla getiri elde etmelerini sağlayan bir DeFAI platformudur. Kullanıcıların, sosyal etki dahil olmak üzere hem maddi hem de maddi olmayan varlıklarını otonom finansal stratejiler aracılığıyla kullanmalarını sağlar. Projenin misyonu, “(Görünmez) Varlıklarınızı Akıllıca Kullanmak”tır.

Kripto AdıKLEVA

SıralamaNo.1738

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz68,919,558.48180266

Maksimum Arz0

Toplam Arz68,919,558.48180266

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4502328591384906,2024-01-18

En Düşük Fiyat0.015292010209863226,2022-12-08

Herkese Açık Blok ZinciriKLAY

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.