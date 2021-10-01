KLV

Klever (KLV), Klever App, Klever Swap ve Klever OS ile dünya çapında 2,5 milyondan fazla toplam kullanıcıya ve 140 bin günlük aktif kullanıcıya hizmet veren bir kripto cüzdan ekosistemidir. Klever'ın gelişmekte olan platformları Klever Blockchain, Klever Exchange ve Klever Bank bu yıl piyasaya sürülecek ve hepsi de yardımcı program belirteci KLV tarafından desteklenecek. KLV, tüm Klever ekosistemi için yakıt görevi görmekte ve Klever Swap ücretlerinin düşürülmesini sağlamaktadır. KLV Staking, kullanıcıların pasif bir gelir elde etmelerine olanak tanır ve dolaşımdaki tüm KLV'nin %72'si şu anda Klever kullanıcıları tarafından dondurulmuş ve stake edilmiştir.

Kripto AdıKLV

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaKlever (KLV), Klever App, Klever Swap ve Klever OS ile dünya çapında 2,5 milyondan fazla toplam kullanıcıya ve 140 bin günlük aktif kullanıcıya hizmet veren bir kripto cüzdan ekosistemidir. Klever'ın gelişmekte olan platformları Klever Blockchain, Klever Exchange ve Klever Bank bu yıl piyasaya sürülecek ve hepsi de yardımcı program belirteci KLV tarafından desteklenecek. KLV, tüm Klever ekosistemi için yakıt görevi görmekte ve Klever Swap ücretlerinin düşürülmesini sağlamaktadır. KLV Staking, kullanıcıların pasif bir gelir elde etmelerine olanak tanır ve dolaşımdaki tüm KLV'nin %72'si şu anda Klever kullanıcıları tarafından dondurulmuş ve stake edilmiştir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.