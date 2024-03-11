KNINE

Shibarium tabanlı bir LSD (Liquid Staking Derivatives) platformu olan K9 Finance, temel DeFi hizmetleri sunmanın yanında resmi bir doğrulayıcı olarak hareket etmektedir. Blok doğrulama için $KNINE sahiplerini $BONE ile ödüllendirerek, hazine ve yol haritası kararlarını yöneten 'Roundtable of Dogs' DAO aracılığıyla DeFi'nin benimsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıKNINE

SıralamaNo.2444

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz402,272,229,062

Maksimum Arz999,589,999,999

Toplam Arz999,589,999,999

Dolaşım Oranı0.4024%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000354285884683723,2024-03-11

En Düşük Fiyat0.000001052258040851,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaShibarium tabanlı bir LSD (Liquid Staking Derivatives) platformu olan K9 Finance, temel DeFi hizmetleri sunmanın yanında resmi bir doğrulayıcı olarak hareket etmektedir. Blok doğrulama için $KNINE sahiplerini $BONE ile ödüllendirerek, hazine ve yol haritası kararlarını yöneten 'Roundtable of Dogs' DAO aracılığıyla DeFi'nin benimsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
KNINE/USDT
K9 Finance DAO
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KNINE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
KNINE/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KNINE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...