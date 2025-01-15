KOII

Koii, internet altyapısını gizlilik, güvenlik ve topluluk etrafında yeniden tanımlamak için inşa edilmiş ilk sosyal bilgi işlem platformudur. Koii, dağıtık mimari ve merkeziyetsiz token ekonomileri aracılığıyla bireylerin kendi kendilerini ağlar halinde organize etmelerini sağlayarak sürekli genişleyen dijital dünyamızda sahiplik ve öz egemenlik sağlar.

Kripto AdıKOII

SıralamaNo.4588

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,193,159,954

Toplam Arz10,381,986,815.807123

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.01224958919971178,2025-01-15

En Düşük Fiyat0.000044062964119861,2025-11-17

Herkese Açık Blok ZinciriKOII

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.