KOIN

Koinos, mikro hizmet mimarisi üzerine inşa edilmiş yekpare genel amaçlı bir blok zinciridir. Koinos akıllı sözleşmeleri, üçüncü parti bir web derleme sanal makinesinde çalışır ve şu anda birden çok kaynak dil tarafından hedeflenebilir. Koinos, Hisse İspatı'nın enerji verimliliğini İş İspatı'nın basitliği ve ekonomisiyle birleştiren "Yakma İspatı" adlı yeni bir konsensüs algoritmasının yanı sıra kripto para birimine giriş engellerini azaltan "Mana" adlı ücretsiz bir kaynak sistemi kullanır.

Kripto AdıKOIN

SıralamaNo.2267

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz83,257,338

Maksimum Arz0

Toplam Arz83,257,338

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği13.931475650276944,2022-10-25

En Düşük Fiyat0,2021-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriKOINOS

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.