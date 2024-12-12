KOLZ

KOLZ, Kilit Kanaat Önderleri (KOL'ler) olarak bilinen kripto para birimi alanındaki lider influencer'lar ile takipçileri arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış son teknoloji bir Web3 platformudur. Sensay'in gelişmiş yapay zeka destekli çoğaltma teknolojisinden yararlanan KOLZ, influencer'ların kendi dijital kopyalarını oluşturmalarını sağlayarak takipçilerinin bilgilerine, stratejilerine ve içgörülerine benzeri görülmemiş bir şekilde erişmelerine olanak tanır. KOLZ token bu ekosistemin birincil fayda tokenidir ve hem kullanıcılar hem de influencer'lar için benzersiz özellikler ve avantajlar sunar.

Kripto AdıKOLZ

SıralamaNo.4253

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001654220575532274,2024-12-12

En Düşük Fiyat0.000006295050936014,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaKOLZ, Kilit Kanaat Önderleri (KOL'ler) olarak bilinen kripto para birimi alanındaki lider influencer'lar ile takipçileri arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış son teknoloji bir Web3 platformudur. Sensay'in gelişmiş yapay zeka destekli çoğaltma teknolojisinden yararlanan KOLZ, influencer'ların kendi dijital kopyalarını oluşturmalarını sağlayarak takipçilerinin bilgilerine, stratejilerine ve içgörülerine benzeri görülmemiş bir şekilde erişmelerine olanak tanır. KOLZ token bu ekosistemin birincil fayda tokenidir ve hem kullanıcılar hem de influencer'lar için benzersiz özellikler ve avantajlar sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
KOLZ/USDT
KOLZ
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KOLZ)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
KOLZ/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KOLZ)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...