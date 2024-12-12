KOLZ

KOLZ, Kilit Kanaat Önderleri (KOL'ler) olarak bilinen kripto para birimi alanındaki lider influencer'lar ile takipçileri arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış son teknoloji bir Web3 platformudur. Sensay'in gelişmiş yapay zeka destekli çoğaltma teknolojisinden yararlanan KOLZ, influencer'ların kendi dijital kopyalarını oluşturmalarını sağlayarak takipçilerinin bilgilerine, stratejilerine ve içgörülerine benzeri görülmemiş bir şekilde erişmelerine olanak tanır. KOLZ token bu ekosistemin birincil fayda tokenidir ve hem kullanıcılar hem de influencer'lar için benzersiz özellikler ve avantajlar sunar.

Kripto AdıKOLZ

SıralamaNo.4253

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001654220575532274,2024-12-12

En Düşük Fiyat0.000006295050936014,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

