KOM

Kommunitas, Gelir Paylaşımı Modeli ile gerçek bir merkeziyetsiz ve kademesiz bir launchpaddir. Bizi launchpad alanında lider haline getirecek 4 nokta bulunuyor: 1. Kademesiz. Launchpad dağıtımı katılmak için yeterli tokene sahip OLMAMAKTAN bıkmadınız mı? Kommunitas'ta, dağıtım için herhangi bir miktarda KOM token yeterli sayılacaktır. 2. Şeffaf. Piyango sistemli ve şeffaf olmayan launchpadlerden bıktınız mı? Garantili dağıtımın şeffaf yolunu övüyoruz. 3. Gelir Paylaşım Modeli. Gelirimizi istikrarlı bir şekilde (USDT) 2 tür ortakla paylaşıyoruz: - Kommunitas Özel Ortakları: En az 500.000 $KOM token stake eden kullanıcılar için. Bu ortaklar, her Çeyrekte dağıtılan İlk Gelene İlk Hizmet (FCFS) ve Topluluk turu IKO'larından iade edilmeyen ücretlerin %30'unu alırlar, bu yüzden buna Üç Aylık Gelir Paylaşımı denir. - Kommunitas Milyoner Ortakları: KOM tokenlerine 10.000.000 $'dan fazla para yatıranlar içindir. Bu ortaklar, Aylık launchpad gelirlerimizden %5'lik bir paya sahiptir. 4. Deflasyonist Token. 40 Milyardan 2 Milyara toplam arz, %95'lik bir azalma, KOM topluluğuna olan bağlılığımızı gösterdi. Ayrıca, tokenimizi sosyal metriklere dayalı olarak yaktığımız ve her ay tam raporlar sunduğumuz ilk Sosyal Etkileşim Yakma'yı da tanıttık. Yalnızca bu da değil, bir kullanıcı KOM tokenini her vade tarihinden önce stake'ten çıkardığında %50 Vade Öncesi Çekme cezası (KOM'da) Otomatik olarak yakılacak ve bu şekilde piyasada sağlıklı bir dolaşım arzı sağlanacaktır.

Kripto AdıKOM

SıralamaNo.4226

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0137401928558099,2021-12-03

En Düşük Fiyat0.000380504480721245,2025-08-02

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaKommunitas, Gelir Paylaşımı Modeli ile gerçek bir merkeziyetsiz ve kademesiz bir launchpaddir. Bizi launchpad alanında lider haline getirecek 4 nokta bulunuyor: 1. Kademesiz. Launchpad dağıtımı katılmak için yeterli tokene sahip OLMAMAKTAN bıkmadınız mı? Kommunitas'ta, dağıtım için herhangi bir miktarda KOM token yeterli sayılacaktır. 2. Şeffaf. Piyango sistemli ve şeffaf olmayan launchpadlerden bıktınız mı? Garantili dağıtımın şeffaf yolunu övüyoruz. 3. Gelir Paylaşım Modeli. Gelirimizi istikrarlı bir şekilde (USDT) 2 tür ortakla paylaşıyoruz: - Kommunitas Özel Ortakları: En az 500.000 $KOM token stake eden kullanıcılar için. Bu ortaklar, her Çeyrekte dağıtılan İlk Gelene İlk Hizmet (FCFS) ve Topluluk turu IKO'larından iade edilmeyen ücretlerin %30'unu alırlar, bu yüzden buna Üç Aylık Gelir Paylaşımı denir. - Kommunitas Milyoner Ortakları: KOM tokenlerine 10.000.000 $'dan fazla para yatıranlar içindir. Bu ortaklar, Aylık launchpad gelirlerimizden %5'lik bir paya sahiptir. 4. Deflasyonist Token. 40 Milyardan 2 Milyara toplam arz, %95'lik bir azalma, KOM topluluğuna olan bağlılığımızı gösterdi. Ayrıca, tokenimizi sosyal metriklere dayalı olarak yaktığımız ve her ay tam raporlar sunduğumuz ilk Sosyal Etkileşim Yakma'yı da tanıttık. Yalnızca bu da değil, bir kullanıcı KOM tokenini her vade tarihinden önce stake'ten çıkardığında %50 Vade Öncesi Çekme cezası (KOM'da) Otomatik olarak yakılacak ve bu şekilde piyasada sağlıklı bir dolaşım arzı sağlanacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.