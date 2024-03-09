KREST

Krest, Peaq'in kanarya ağıdır - dünyanın ilk ve tek Nesnelerin Ekonomisi simülasyon ağıdır. Krest, zirve ekosisteminde sosyo-ekonomik, teknik, topluluk ve yönetim inovasyonu ve deneyleri için ziyaret etmeniz gereken yerdir. Nesnelerin Ekonomisi için dApp'leri, DePIN'leri ve araçları başlatma imkanı sunar. Gerçek dünyaya zarar verme riski olmadan halka açık bir blok zinciri ağında canlı bir ortamın etkilerini değerlendirebilirsiniz.

Kripto AdıKREST

SıralamaNo.4255

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz400,000,000

Toplam Arz400,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.5241019748010083,2024-03-09

En Düşük Fiyat0.003678799479761543,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriKREST

HakkındaKrest, Peaq'in kanarya ağıdır - dünyanın ilk ve tek Nesnelerin Ekonomisi simülasyon ağıdır. Krest, zirve ekosisteminde sosyo-ekonomik, teknik, topluluk ve yönetim inovasyonu ve deneyleri için ziyaret etmeniz gereken yerdir. Nesnelerin Ekonomisi için dApp'leri, DePIN'leri ve araçları başlatma imkanı sunar. Gerçek dünyaya zarar verme riski olmadan halka açık bir blok zinciri ağında canlı bir ortamın etkilerini değerlendirebilirsiniz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
KREST/USDT
KREST
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KREST)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
KREST/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KREST)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...