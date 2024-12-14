KRO

Superchain üzerine inşa edilen ve Wemade tarafından desteklenen Asya'nın önde gelen Katman 2 çözümü olan Kroma, zkEVM kullanan aktif hataya dayanıklı bir sisteme sahip ilk OP Stack rollup çözümüdür ve orijinal modüler Tachyon ZK backend kütüphanesini kullanarak ZK kanıtlarının oluşturulması daha uygun maliyetli ve daha hızlı hâle geldiğinde evrensel bir ZK Rollup çözümüne geçiş yapacak ve gerçek evrensel Web3 benimsemesini teşvik etmek için oyun, tüketici uygulamaları, Asya pazarı ve teknik yeteneklerdeki güçlü yönlerinden yararlanarak oyunlaştırılmış bir Web3 deneyimi konusunda ilerlemeyi hedeflemektedir.

Kripto AdıKRO

SıralamaNo.7466

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.11761735221077402,2024-12-14

En Düşük Fiyat0.000999986827910333,2025-06-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

