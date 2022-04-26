KZEN

Kaizen Finance, token oluşturma ve yönetme işlevlerinde token yaşam döngüsü yönetim platformudur. Projenin adil olarak başlatılmasını hızlandırır ve Kaizen.Finance topluluğunun birinci sınıf projelere yatırım yapmasına izin verir. Herhangi bir projeye ait tokenleri, sıfır noktasından aya kadar yönetmek için kodsuz bir çözüm sunar!

Kripto AdıKZEN

SıralamaNo.2866

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz428,755,594

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2235280266015622,2022-04-26

En Düşük Fiyat0.000302670698740601,2025-11-11

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaKaizen Finance, token oluşturma ve yönetme işlevlerinde token yaşam döngüsü yönetim platformudur. Projenin adil olarak başlatılmasını hızlandırır ve Kaizen.Finance topluluğunun birinci sınıf projelere yatırım yapmasına izin verir. Herhangi bir projeye ait tokenleri, sıfır noktasından aya kadar yönetmek için kodsuz bir çözüm sunar!

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.