K

Sidekick Protocol, herkesin gerçek zamanlı piyasa bilgilerini paylaşmasına ve dijital varlıkları keşfetmesine olanak tanıyan tek duraklı bir canlı yayın platformu oluşturuyor. Sidekick, etkileşimi zamanında içerikle birleştirerek milyonlarca kişinin kolayca bağlantı kurmasını, iş birliği yapmasını ve ortaya çıkan fırsatları yakalamasını sağlıyor.

Kripto AdıK

SıralamaNo.1945

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.98%

Dolaşımdaki Arz150,432,960.39793202

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,628.397932

Dolaşım Oranı0.1504%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4426199144936866,2025-08-08

En Düşük Fiyat0.005467129564046467,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSidekick Protocol, herkesin gerçek zamanlı piyasa bilgilerini paylaşmasına ve dijital varlıkları keşfetmesine olanak tanıyan tek duraklı bir canlı yayın platformu oluşturuyor. Sidekick, etkileşimi zamanında içerikle birleştirerek milyonlarca kişinin kolayca bağlantı kurmasını, iş birliği yapmasını ve ortaya çıkan fırsatları yakalamasını sağlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
K/USDT
Sidekick
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (K)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
K/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (K)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...