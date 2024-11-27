L1

Lamina1, bir sonraki IP ve birlikte yaratma dönemi için bir katman 1 blok zinciri ve platformdur.

Kripto AdıL1

SıralamaNo.4655

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,500,000,000

Toplam Arz1,500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6040268637073883,2024-11-27

En Düşük Fiyat0.004126559459010562,2025-11-08

Herkese Açık Blok ZinciriLAMINA1

HakkındaLamina1, bir sonraki IP ve birlikte yaratma dönemi için bir katman 1 blok zinciri ve platformdur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.