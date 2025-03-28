L3

Layer3, teşvik ve kimlik protokolleri aracılığıyla internet devlerinin arkasındaki motoru merkeziyetsizleştiren dikkat katmanıdır. Blok zinciri ekosistemleri arasında evrensel bir bağlayıcı görevi görür, topluluk oluşturma ve omnichain altyapısıyla değer dağıtma yöntemlerinde devrim yaratır. Kullanıcılar sürekli teşvikler, görevler ve Launchpad aracılığıyla ön token ağları ve birleşik bir çapraz zincir kimliği aracılığıyla keşfedip kazanabilirler.

Kripto AdıL3

SıralamaNo.918

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.33%

Dolaşımdaki Arz916,994,313.033404

Maksimum Arz3,333,333,333

Toplam Arz3,333,333,312

Dolaşım Oranı0.275%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.15526172424064377,2025-03-28

En Düşük Fiyat0.010696866924519165,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaLayer3, teşvik ve kimlik protokolleri aracılığıyla internet devlerinin arkasındaki motoru merkeziyetsizleştiren dikkat katmanıdır. Blok zinciri ekosistemleri arasında evrensel bir bağlayıcı görevi görür, topluluk oluşturma ve omnichain altyapısıyla değer dağıtma yöntemlerinde devrim yaratır. Kullanıcılar sürekli teşvikler, görevler ve Launchpad aracılığıyla ön token ağları ve birleşik bir çapraz zincir kimliği aracılığıyla keşfedip kazanabilirler.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+

L3/USDT
Layer3
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (L3)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
