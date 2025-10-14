LAB

LAB, herkesin benzersiz hız, hassasiyet ve kontrol ile token alım satımı yapmasına, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanıyan çok zincirli bir alım satım altyapısıdır.

Kripto AdıLAB

SıralamaNo.735

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.18%

Dolaşımdaki Arz230,400,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2304%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4576745217077037,2025-10-30

En Düşük Fiyat0.07519297662311424,2025-10-14

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLAB, herkesin benzersiz hız, hassasiyet ve kontrol ile token alım satımı yapmasına, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanıyan çok zincirli bir alım satım altyapısıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.