Landshare, gayrimenkulleri blok zincirine taşıyarak bir dizi ek DeFi özelliği ile Gerçek Dünya Varlıklarına (RWA) sorunsuz bir şekilde yatırım yapılmasını sağlar.

Kripto AdıLANDSHARE

SıralamaNo.1828

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.38%

Dolaşımdaki Arz5,342,355.93

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz6,586,188.72549705

Dolaşım Oranı0.5342%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği12.46164614625564,2021-11-11

En Düşük Fiyat0.27997759381867854,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLandshare, gayrimenkulleri blok zincirine taşıyarak bir dizi ek DeFi özelliği ile Gerçek Dünya Varlıklarına (RWA) sorunsuz bir şekilde yatırım yapılmasını sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
LANDSHARE/USDT
Landshare
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LANDSHARE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
