LAND

Açık dünya, düşük poli tarzı bir MMORPG olan Outlanders, Web2 oyuncularını önceden blok zinciri eğitimine ihtiyaç duymadan Web3'e dahil ediyor. Oyun piyasasının en çok ilgi gören oyun türünde oynayın, galip gelin ve hemen kazanın.

Kripto AdıLAND

SıralamaNo.6878

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.018334995145469036,2024-08-07

En Düşük Fiyat0.000167238085678745,2025-10-19

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAçık dünya, düşük poli tarzı bir MMORPG olan Outlanders, Web2 oyuncularını önceden blok zinciri eğitimine ihtiyaç duymadan Web3'e dahil ediyor. Oyun piyasasının en çok ilgi gören oyun türünde oynayın, galip gelin ve hemen kazanın.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.