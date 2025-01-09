LAVA

Lava, her blok zincirindeki yapay zeka ajanları, uygulamalar ve cüzdanlardan gelen trafiği koordine eden bir protokoldür. Lava, veri sağlayıcılarını bir araya getirir ve sağlayıcının hızına ve güvenilirliğine bağlı olarak cüzdan bakiyeniz gibi işlemleri ve sorguları yönlendirir. Protokol, NEAR, Starknet, Filecoin ve Axeler gibi zincir ve uygulamaların ultra güvenilir hizmet sunmak için LAVA staker ve sağlayıcılarına 1 milyon dolardan fazla ödeme yapmasıyla 3,5 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Eğer blok zincirleri şehirlerse, Lava da yolların sahibidir.

Kripto AdıLAVA

SıralamaNo.3772

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz970,476,342

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.212118800372206,2025-01-09

En Düşük Fiyat0.03520330341405763,2025-09-21

Herkese Açık Blok ZinciriARB

