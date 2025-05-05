LAYER

Kripto AdıLAYER

SıralamaNo.335

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)33.69%

Dolaşımdaki Arz312,514,069.00525343

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,999,486.0052634

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.3956620412069185,2025-05-05

En Düşük Fiyat0.12353091468398239,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSolayer, ağ verimini ölçeklendirmek için en büyük Solana restaking platformunu kurdu. Solayer, ultra düşük gecikmeli, yüksek hızlı iletişim için InfiniBand'ın RDMA teknolojisi aracılığıyla bağlanan çoklu yürütücü kümelerine tek bir yürütme SVM makinesini yatay olarak ölçeklendirmek için donanım hızlandırmalı bir ağ oluşturuyor. Solayer Network, yeniden yapılandırılmış SOL'dan yararlanarak Solana ile güvenliği paylaşmıştır.

