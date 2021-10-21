LAZIO

Lazio Taraftar Tokeni, tüm S.S. Lazio taraftarları için taraftarlık deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program tokenidir. Token, S.S. Lazio taraftarlarına takım oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonları avlama, NFT satın alma ve taraftar ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma gücü veriyor.

Kripto AdıLAZIO

SıralamaNo.928

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)40.07%

Dolaşımdaki Arz12,122,918.91763

Maksimum Arz40,000,000

Toplam Arz40,000,000

Dolaşım Oranı0.303%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği35.76054544933856,2021-10-21

En Düşük Fiyat0.697246407754394,2025-06-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLazio Taraftar Tokeni, tüm S.S. Lazio taraftarları için taraftarlık deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program tokenidir. Token, S.S. Lazio taraftarlarına takım oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonları avlama, NFT satın alma ve taraftar ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma gücü veriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto Al
Daha Fazla
