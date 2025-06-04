LA

Lagrange iki temel ürün geliştirmiştir: Merkeziyetsiz bir ZK Prover Network ve bir ZK Coprocessor. Lagrange'ın ZK Prover Network, rollup'lar, ZK coprocessing ve çapraz zincir mesajlaşma gibi çeşitli kullanım durumları için evrensel kanıt üretimi sunan temel katmandır. ZK Coprocessor, geliştiricilerin akıllı sözleşmelerden doğrudan zincir üzerindeki veriler üzerinde özel SQL sorguları kanıtlamasına olanak tanır.

Kripto AdıLA

SıralamaNo.316

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)21.41%

Dolaşımdaki Arz193,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.193%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.502285725294072,2025-06-04

En Düşük Fiyat0.17252043157317934,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaLagrange iki temel ürün geliştirmiştir: Merkeziyetsiz bir ZK Prover Network ve bir ZK Coprocessor. Lagrange'ın ZK Prover Network, rollup'lar, ZK coprocessing ve çapraz zincir mesajlaşma gibi çeşitli kullanım durumları için evrensel kanıt üretimi sunan temel katmandır. ZK Coprocessor, geliştiricilerin akıllı sözleşmelerden doğrudan zincir üzerindeki veriler üzerinde özel SQL sorguları kanıtlamasına olanak tanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.