LEARN

Brainedge, dil engelleri, katılım açıkları ve yüksek içerik üretim maliyetleri gibi kritik zorlukları ele alarak e-öğrenme alanını bozmak için tasarlanmış, yapay zekâ destekli ve blok zinciriyle entegre öncü bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Oyunlaştırma, token ödülleri ve gelişmiş yapay zekâ araçları etrafında inşa edilen bir ekosistemle Brainedge, kendisini küresel bir pazar için ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve kârlı bir çözüm olarak konumlandırmıştır.

Kripto AdıLEARN

SıralamaNo.4538

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05109173269308641,2025-06-09

En Düşük Fiyat0.010223244106841485,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBrainedge, dil engelleri, katılım açıkları ve yüksek içerik üretim maliyetleri gibi kritik zorlukları ele alarak e-öğrenme alanını bozmak için tasarlanmış, yapay zekâ destekli ve blok zinciriyle entegre öncü bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Oyunlaştırma, token ödülleri ve gelişmiş yapay zekâ araçları etrafında inşa edilen bir ekosistemle Brainedge, kendisini küresel bir pazar için ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve kârlı bir çözüm olarak konumlandırmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.