LFT

Lifeform, Bitcoin, Ethereum, Solana gibi tüm büyük Web3 zincirlerini entegre eden evrensel bir Merkeziyetsiz Kimlik çözüm sağlayıcısıdır ve bir sonraki milyar kullanıcının Web3'e geçişini çok daha kolay hâle getirerek kitlesel benimsemeyi destekler. Halihazırda 3 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Lifeform, büyümeye devam ederek daha fazla kullanıcı ve şirketin Lifeform ekosistemine katılmasını ve yenilikçi, entegre blok zinciri tabanlı hizmetleri deneyimlemesini sağlayacaktır.

Kripto AdıLFT

SıralamaNo.4708

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5833313380234302,2024-05-30

En Düşük Fiyat0.005437372504690078,2025-08-28

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında
Lifeform, Bitcoin, Ethereum, Solana gibi tüm büyük Web3 zincirlerini entegre eden evrensel bir Merkeziyetsiz Kimlik çözüm sağlayıcısıdır ve bir sonraki milyar kullanıcının Web3'e geçişini çok daha kolay hâle getirerek kitlesel benimsemeyi destekler. Halihazırda 3 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Lifeform, büyümeye devam ederek daha fazla kullanıcı ve şirketin Lifeform ekosistemine katılmasını ve yenilikçi, entegre blok zinciri tabanlı hizmetleri deneyimlemesini sağlayacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

