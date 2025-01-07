LGCT

Legacy Network AG, kullanıcılarını teşvik etmek için blok zinciri tabanlı ödüllerden yararlanan oyunlaştırılmış bir öğrenme uygulaması olan amiral gemisi ürünü. Legacy Academy ile kişisel ve profesyonel gelişimi dönüştürüyor.

Kripto AdıLGCT

SıralamaNo.218

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.73%

Dolaşımdaki Arz106,139,448.5

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz300,000,000

Dolaşım Oranı0.3537%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.1998545114038492,2025-04-21

En Düşük Fiyat0.7988833348798597,2025-01-07

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLegacy Network AG, kullanıcılarını teşvik etmek için blok zinciri tabanlı ödüllerden yararlanan oyunlaştırılmış bir öğrenme uygulaması olan amiral gemisi ürünü. Legacy Academy ile kişisel ve profesyonel gelişimi dönüştürüyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
LGCT/USDT
Legacy Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LGCT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
LGCT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LGCT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...