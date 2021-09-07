LIKE

LIKE, Like Labs tarafından yaratıcılar için geliştirilen AI ve blockchain ürünleri ekosisteminin merkezinde yer alan bir yardımcı token’dır. Like Labs, AI ve blockchain kullanarak, yaratıcıları güçlendirmek, etkilerini artırmak ve bu yeni dijital çağda sürdürülebilir gelir akışları yaratmak için bir dizi çözüm geliştiriyor. Finansal sansürü ortadan kaldırarak ve en son AI araçlarını sunarak, daha adil ve kapsayıcı bir yaratıcı ekonomi oluşturacağımıza inanıyoruz.

Kripto AdıLIKE

SıralamaNo.1971

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz331,159,918

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.6623%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.00581899,2021-09-07

En Düşük Fiyat0.001349657658212979,2023-08-06

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaLIKE, Like Labs tarafından yaratıcılar için geliştirilen AI ve blockchain ürünleri ekosisteminin merkezinde yer alan bir yardımcı token’dır. Like Labs, AI ve blockchain kullanarak, yaratıcıları güçlendirmek, etkilerini artırmak ve bu yeni dijital çağda sürdürülebilir gelir akışları yaratmak için bir dizi çözüm geliştiriyor. Finansal sansürü ortadan kaldırarak ve en son AI araçlarını sunarak, daha adil ve kapsayıcı bir yaratıcı ekonomi oluşturacağımıza inanıyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
LIKE/USDT
Wink
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LIKE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
LIKE/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LIKE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...