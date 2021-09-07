LIKE

LIKE, Like Labs tarafından yaratıcılar için geliştirilen AI ve blockchain ürünleri ekosisteminin merkezinde yer alan bir yardımcı token’dır. Like Labs, AI ve blockchain kullanarak, yaratıcıları güçlendirmek, etkilerini artırmak ve bu yeni dijital çağda sürdürülebilir gelir akışları yaratmak için bir dizi çözüm geliştiriyor. Finansal sansürü ortadan kaldırarak ve en son AI araçlarını sunarak, daha adil ve kapsayıcı bir yaratıcı ekonomi oluşturacağımıza inanıyoruz.

Kripto AdıLIKE

SıralamaNo.1971

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz331,159,918

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.6623%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.00581899,2021-09-07

En Düşük Fiyat0.001349657658212979,2023-08-06

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

