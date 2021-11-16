LIME

iMe, Telegram'ın alışılmış ortamında kripto ile sorunsuz işlemler için tam teşekküllü bir bireysel gözetim Kripto Cüzdanı ve Telegram tabanlı bir mesajlaşma platformunu birleştiren ilk uygulamadır.

Kripto AdıLIME

SıralamaNo.1383

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz754,341,628

Maksimum Arz996,079,000

Toplam Arz996,079,000

Dolaşım Oranı0.7573%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4022838344046823,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.003896189795708121,2022-11-09

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaiMe, Telegram'ın alışılmış ortamında kripto ile sorunsuz işlemler için tam teşekküllü bir bireysel gözetim Kripto Cüzdanı ve Telegram tabanlı bir mesajlaşma platformunu birleştiren ilk uygulamadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.