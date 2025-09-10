LINEA

Linea, Ethereum'u ve tüm ETH ekonomisini güçlendirmek amacıyla birinci ilkelerden yola çıkarak inşa edilmiş bir Katman 2'dir. Üretken ETH yakım mekanizmaları ve sermaye açısından verimli yerel getirilerden, Ethereum eş değeri zk teknolojisine kadar tasarımının her yönü Ethereum Mainnet ağının değerini ve faydasını artırır. Tüm bunlar, alandaki en büyük ekosistem fonu tarafından desteklenir ve Ethereum'un en güvenilir geliştiricileri tarafından yönetilir. Kurumsal düzeyde altyapısı ve DeFi genelindeki derin entegrasyonuyla Linea, ETH sermayesi için en iyi zincirdir; her işlem ve her blok Ethereum'u güçlendirir.

Kripto AdıLINEA

SıralamaNo.184

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.32%

Dolaşımdaki Arz15,482,147,850

Maksimum Arz72,009,990,000

Toplam Arz72,009,990,000

Dolaşım Oranı0.215%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04657278430753583,2025-09-10

En Düşük Fiyat0.007196492054667389,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriLINEA

Sektör

Sosyal Medya

