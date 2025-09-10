LINEA

Linea, Ethereum'u ve tüm ETH ekonomisini güçlendirmek amacıyla birinci ilkelerden yola çıkarak inşa edilmiş bir Katman 2'dir. Üretken ETH yakım mekanizmaları ve sermaye açısından verimli yerel getirilerden, Ethereum eş değeri zk teknolojisine kadar tasarımının her yönü Ethereum Mainnet ağının değerini ve faydasını artırır. Tüm bunlar, alandaki en büyük ekosistem fonu tarafından desteklenir ve Ethereum'un en güvenilir geliştiricileri tarafından yönetilir. Kurumsal düzeyde altyapısı ve DeFi genelindeki derin entegrasyonuyla Linea, ETH sermayesi için en iyi zincirdir; her işlem ve her blok Ethereum'u güçlendirir.

Kripto AdıLINEA

SıralamaNo.184

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.32%

Dolaşımdaki Arz15,482,147,850

Maksimum Arz72,009,990,000

Toplam Arz72,009,990,000

Dolaşım Oranı0.215%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04657278430753583,2025-09-10

En Düşük Fiyat0.007196492054667389,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriLINEA

HakkındaLinea, Ethereum'u ve tüm ETH ekonomisini güçlendirmek amacıyla birinci ilkelerden yola çıkarak inşa edilmiş bir Katman 2'dir. Üretken ETH yakım mekanizmaları ve sermaye açısından verimli yerel getirilerden, Ethereum eş değeri zk teknolojisine kadar tasarımının her yönü Ethereum Mainnet ağının değerini ve faydasını artırır. Tüm bunlar, alandaki en büyük ekosistem fonu tarafından desteklenir ve Ethereum'un en güvenilir geliştiricileri tarafından yönetilir. Kurumsal düzeyde altyapısı ve DeFi genelindeki derin entegrasyonuyla Linea, ETH sermayesi için en iyi zincirdir; her işlem ve her blok Ethereum'u güçlendirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
LINEA/USDT
LINEA
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LINEA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
LINEA/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LINEA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...