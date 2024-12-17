LINGO

LINGO tokenler, kullanıcıların Nike, Spotify ve Starbucks dahil olmak üzere 80 ülkede 3.000'den fazla markada gerçek hayat ödülleri kazanmak için bahis oynamasına veya görev yapmasına olanak tanır. Ödül modeli, ayı ve boğa piyasalarında sürdürülebilirlik sağlayan RWA nakit akışları tarafından desteklenmektedir. Ek kullanım alanları arasında sadakat programları, özel üyelik avantajları ve oyunlaştırılmış ödüller ve deneyimler yer almaktadır.

Kripto AdıLINGO

SıralamaNo.1301

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz486,206,133

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz486,206,133

Dolaşım Oranı0.4862%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6091323507966424,2024-12-17

En Düşük Fiyat0.010167945062220692,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaLINGO tokenler, kullanıcıların Nike, Spotify ve Starbucks dahil olmak üzere 80 ülkede 3.000'den fazla markada gerçek hayat ödülleri kazanmak için bahis oynamasına veya görev yapmasına olanak tanır. Ödül modeli, ayı ve boğa piyasalarında sürdürülebilirlik sağlayan RWA nakit akışları tarafından desteklenmektedir. Ek kullanım alanları arasında sadakat programları, özel üyelik avantajları ve oyunlaştırılmış ödüller ve deneyimler yer almaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.