LINK

Chainlink'in LINK ağı, herkesin güvenli bir şekilde akıllı sözleşmeler sağlamasına, kritik harici verilere, çevrimdışı ödemelere ve diğer API işlevlerine erişmesine olanak tanıyan ilk merkezi olmayan oracle ağıdır. Veri akışına, yerel ödemeler gibi çevrimdışı hizmetlere veya başka herhangi bir API'ye sahip herhangi bir kullanıcı, LINK belirteçleri karşılığında bunları doğrudan akıllı sözleşmeye sağlayabilir.

Kripto AdıLINK

SıralamaNo.12

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0031%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)26.75%

Dolaşımdaki Arz657,099,970.4527867

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2017-09-21 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0914 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği52.87608912,2021-05-10

En Düşük Fiyat0.1262969970703125,2017-09-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaChainlink'in LINK ağı, herkesin güvenli bir şekilde akıllı sözleşmeler sağlamasına, kritik harici verilere, çevrimdışı ödemelere ve diğer API işlevlerine erişmesine olanak tanıyan ilk merkezi olmayan oracle ağıdır. Veri akışına, yerel ödemeler gibi çevrimdışı hizmetlere veya başka herhangi bir API'ye sahip herhangi bir kullanıcı, LINK belirteçleri karşılığında bunları doğrudan akıllı sözleşmeye sağlayabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.