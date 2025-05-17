LIQUIDIUM

Liquidium, kullanıcıların Bitcoin varlıkları (Ordinals, Runes ve daha fazlası) karşılığında BTC ödünç almalarına ve borç vermelerine olanak tanıyan Bitcoin'deki önde gelen gözetim dışı borç verme protokolüdür.

Kripto AdıLIQUIDIUM

SıralamaNo.1774

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.44%

Dolaşımdaki Arz21,827,261

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.2182%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4097941998015336,2025-05-19

En Düşük Fiyat0.000702832055826553,2025-05-17

Herkese Açık Blok ZinciriBTCRUNES

HakkındaLiquidium, kullanıcıların Bitcoin varlıkları (Ordinals, Runes ve daha fazlası) karşılığında BTC ödünç almalarına ve borç vermelerine olanak tanıyan Bitcoin'deki önde gelen gözetim dışı borç verme protokolüdür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
LIQUIDIUM/USDT
LIQUIDIUM.TOKEN
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LIQUIDIUM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
LIQUIDIUM/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LIQUIDIUM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...