SecondLive, kullanıcıların, markaların ve geliştiricilerin çoklu zincirler (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON) üzerinde sürükleyici alanlar, avatarlar ve etkileşimli senaryolar oluşturabilmelerini sağlamak için yapay zekâ ajanlarını, AIGC araç setlerini ve çift token ekonomisini birleştiren, dünyanın ilk yapay zekâ destekli, kendi kendine evrilen dünya modelleme platformudur. Gobetti (giyilebilir NFT düzenleyici), Calzone (metinden 3D üreteci) ve akıllı yapay zekâ ajanları gibi temel araçlarla herkes dinamik dijital dünyalar inşa edebilir ve evrimleştirebilir.

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

