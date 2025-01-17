LKI

Laika AI, yapay zeka için zincir üzerinde bir veri katmanı geliştiriyor ve gelişmiş yapay zeka çözümleri sunarak kullanıcılara hızla gelişen dijital varlıklar dünyasında daha derin içgörüler, gelişmiş güvenlik ve üstün pazar analizi sağlıyor.

Kripto AdıLKI

SıralamaNo.2645

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz428,234,948.5

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4282%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.036466368338449004,2025-01-17

En Düşük Fiyat0.000631321020118786,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLaika AI, yapay zeka için zincir üzerinde bir veri katmanı geliştiriyor ve gelişmiş yapay zeka çözümleri sunarak kullanıcılara hızla gelişen dijital varlıklar dünyasında daha derin içgörüler, gelişmiş güvenlik ve üstün pazar analizi sağlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.