LL

LightLink, işlemlerden özel anahtarlara ve blok zinciriyle yapılan her türlü etkileşime kadar her şeyi soyutlayan bir Ethereum Katman 2 blok zinciridir.

Kripto AdıLL

SıralamaNo.2229

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.39%

Dolaşımdaki Arz81,670,180.20286393

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0816%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.12836952512943037,2024-04-25

En Düşük Fiyat0.008029759683096363,2025-10-29

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaLightLink, işlemlerden özel anahtarlara ve blok zinciriyle yapılan her türlü etkileşime kadar her şeyi soyutlayan bir Ethereum Katman 2 blok zinciridir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.