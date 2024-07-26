LNQ

LinqAI, yenilikçi teknolojiyi pratik iş çözümleriyle harmanlamanın ön saflarında yer almaktadır. Uzmanlığımız, ister geleneksel sektörler ister gelişmekte olan Web3 alanı olsun, her türlü iş ortamına uyarlanabilen çok yönlü yapay zeka yaratmakta yatmaktadır.

Kripto AdıLNQ

SıralamaNo.1754

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.14%

Dolaşımdaki Arz290,300,078

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz886,694,003

Dolaşım Oranı0.2903%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.285328799266145,2024-07-26

En Düşük Fiyat0.006690440440838081,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaLinqAI, yenilikçi teknolojiyi pratik iş çözümleriyle harmanlamanın ön saflarında yer almaktadır. Uzmanlığımız, ister geleneksel sektörler ister gelişmekte olan Web3 alanı olsun, her türlü iş ortamına uyarlanabilen çok yönlü yapay zeka yaratmakta yatmaktadır.

