LOGX

LogX Network, 50'den fazla egzotik sürekli pazar, Kaldıraçlı tahmin pazarları, meme coinler ve RWA'lar sunan nihai DeFI süper uygulamasıdır. LogX Network, Arbitrum, Hyperlane ve AltLayer tarafından desteklenmektedir. LogX Network, Binance, Coinbase ve OKX gibi en iyi CEX'lerden likidite toplayarak DeFi tüketicilerine sınırsız likidite sunar.

Kripto AdıLOGX

SıralamaNo.1768

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz547,330,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.5473%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.22448504758967733,2024-09-24

En Düşük Fiyat0.002850365750004234,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriARB

