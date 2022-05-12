LOOP

LoopNetwork, Ethereum gibi önceki çerçevelerin uyarlanabilirliği ve güvenlik engelleri olmadan akıllı sözleşmeleri destekleyen bir dijital para birimi çerçevesidir. Proje, tarafların, sözleşmenin kapasitesini yürüten sanal makinenin (VM) davranışını belirtmek için kod kullanarak bilinçli sözleşmeler yapmalarına izin verir. LoopNetwork, merkeziyetsizlikten ödün vermeden ve mevcut geliştirici topluluğunu ve ekosistemi kullanmadan uyarlanabilirlik ve kullanım kolaylığı sorunlarını çözmeye çalışır.

Kripto AdıLOOP

SıralamaNo.4312

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz200,000,000

Toplam Arz180,695,800.87

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.28926357173991635,2023-03-29

En Düşük Fiyat0.002182757752333215,2022-05-12

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLoopNetwork, Ethereum gibi önceki çerçevelerin uyarlanabilirliği ve güvenlik engelleri olmadan akıllı sözleşmeleri destekleyen bir dijital para birimi çerçevesidir. Proje, tarafların, sözleşmenin kapasitesini yürüten sanal makinenin (VM) davranışını belirtmek için kod kullanarak bilinçli sözleşmeler yapmalarına izin verir. LoopNetwork, merkeziyetsizlikten ödün vermeden ve mevcut geliştirici topluluğunu ve ekosistemi kullanmadan uyarlanabilirlik ve kullanım kolaylığı sorunlarını çözmeye çalışır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.