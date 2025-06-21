LOT

Yatırımcılar için Liderlik Tablosu. League of Traders'ın benzersiz Liderlik Sıralamasını kullanarak en iyi alım satımları yapan ve en fazla kâr elde eden yatırımcıları görün ve hatta portföylerine göz atarak Liderlik Sıralamasının zirvesine çıkmak için neler yaptıklarını öğrenin. Daha iyi bir yatırımcı olmak için topluluğunuzla iş birliği yapın!

Kripto AdıLOT

SıralamaNo.1624

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.36%

Dolaşımdaki Arz239,722,225

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2397%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04825600350990213,2025-06-21

En Düşük Fiyat0.010700311351684349,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

