Liquity (LQTY), Liquity Protokolü tarafından staking yoluyla elde edilen ücret gelirini yakalayan bir tokendir. Liquity, teminat olarak kullanılan Ether karşılığında %0 faizli kredi çekmenize olanak tanıyan merkeziyetsiz bir borçlanma protokolüdür. Krediler LUSD cinsinden ödenir ve minimum teminat oranının yalnızca %110 olması gerekir.

Kripto AdıLQTY

SıralamaNo.492

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)9.07%

Dolaşımdaki Arz95,466,750.9021877

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.9546%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği62.974752516289335,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.2535672997167928,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

