LRT

LandRocker savaş, keşif ve uzay araştırmaları hakkında bir P2E oyunudur. Uzak gezegenlere seyahat edin, onları uzaylı işgalinden kurtarın ve NFT'ler, kripto tokenler ve üretim malzemeleri gibi nadir ve değerli kaynakları toplamak için madencilik görevleri başlatın.

Kripto AdıLRT

SıralamaNo.2798

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz4,073,222,845.4480457

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4073%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.010151517457309467,2024-05-29

En Düşük Fiyat0.00002117160471387,2025-04-05

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

