LSD

Kripto AdıLSD

SıralamaNo.4536

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz42,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.387039426517203,2024-10-16

En Düşük Fiyat0.006827755866014394,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriAPTOS

HakkındaPontem Network tarafından desteklenen Move'daki 1 numaralı AMM olan Liquidswap, işlem hacmi ve kullanıcı sayısındaki en yüksek piyasa payı ile Aptos'a hükmediyor. Pontem tarafından geliştirilen ve Lightspeed, Faction ve Pantera gibi üst düzey VC'ler tarafından desteklenen Liquidswap, eşler arası dijital varlık alım satımında sınıfının en iyi performansını ve hızını sağlamak için benzersiz Move dilinden yararlanıyor.

Sektör

Sosyal Medya

