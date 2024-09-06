LTT

Luxury Travel Token, yeni ve yenilikçi bir lüks seyahat markasını destekleyen token projesidir. Japonya'dan dünyanın dört bir yanına yeni ve devrim niteliğinde bir lüks seyahat deneyimi sunmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki insanları katılımcı ve destekçi olarak dahil eden heyecan verici bir projedir.

Kripto AdıLTT

SıralamaNo.4153

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03475169203172222,2025-10-06

En Düşük Fiyat0.001171326666446022,2024-09-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

