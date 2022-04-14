LUCI

Lucidai, insan duyguları ile merkeziyetsiz teknolojiyi birleştirmek için kuruldu. Bilinçaltının en kişisel ifadeleri olan rüyaları yorumlayarak ve bunları özenle seçilmiş kripto fırsatlarıyla birleştirerek, Lucidai Web3'e yeni ve duygusal bir giriş yolu yaratıyor.

Kripto AdıLUCI

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Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

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İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10 000 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLucidai, insan duyguları ile merkeziyetsiz teknolojiyi birleştirmek için kuruldu. Bilinçaltının en kişisel ifadeleri olan rüyaları yorumlayarak ve bunları özenle seçilmiş kripto fırsatlarıyla birleştirerek, Lucidai Web3'e yeni ve duygusal bir giriş yolu yaratıyor.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.