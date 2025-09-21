LUCK

Luckify, doğrulanabilir rastgelelik motoru (VRF) kullanarak oyunlarda rastgeleliği merkeziyetsizleştirir. LUCK token, sistemi yönetir, rastgelelik motorunu çalıştırır ve gazino tarzı oyunlarda, ganimet sistemlerinde ve NFT'lerde teşvikleri uyumlu hâle getirir. Luckify, şeffaflık, güvenilirlik ve zincir üzerinde bütünlük talep eden kullanıcılar için tasarlanmış, kanıtlanabilir adil oyun ve blok zinciri uygulamalarını destekleyen merkeziyetsiz bir rastgelelik altyapısıdır.

Kripto AdıLUCK

SıralamaNo.4212

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,317.224016

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.42965712613217444,2025-09-21

En Düşük Fiyat0.1000652586649887,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLuckify, doğrulanabilir rastgelelik motoru (VRF) kullanarak oyunlarda rastgeleliği merkeziyetsizleştirir. LUCK token, sistemi yönetir, rastgelelik motorunu çalıştırır ve gazino tarzı oyunlarda, ganimet sistemlerinde ve NFT'lerde teşvikleri uyumlu hâle getirir. Luckify, şeffaflık, güvenilirlik ve zincir üzerinde bütünlük talep eden kullanıcılar için tasarlanmış, kanıtlanabilir adil oyun ve blok zinciri uygulamalarını destekleyen merkeziyetsiz bir rastgelelik altyapısıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
LUCK/USDT
Luckify
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LUCK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
LUCK/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LUCK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...