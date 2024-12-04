LUMIA

Lumia, varlık tokenizasyonundan likidite toplamaya ve son olarak DeFi'deki milyonlarca yatırımcıya bağlantıya kadar RWA ürünlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca kapsamlı bir çözüm sunan ilk yeni nesil blok zinciridir.

Kripto AdıLUMIA

SıralamaNo.767

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.39%

Dolaşımdaki Arz146,585,305.0612774

Maksimum Arz238,888,888

Toplam Arz238,888,888

Dolaşım Oranı0.6136%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.59516770698109,2024-12-04

En Düşük Fiyat0.05452926312867417,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

