LUMI

LumiShare, yenilenebilir enerji varlıklarından başlayarak Gerçek Dünya Varlıklarını tokenize etmek ve fraksiyonlara ayırmak için $LUMI tarafından desteklenen bir finansal blok zinciri ekosistemidir. Doğrulanmış yenilenebilir enerji projeleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan sağlanan finansmana daha fazla erişime sahip olacaktır.

Kripto AdıLUMI

SıralamaNo.4615

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz7,951,696,555

Toplam Arz7,903,541,023

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.16986883268868522,2023-09-01

En Düşük Fiyat0.00009996787833636,2024-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLumiShare, yenilenebilir enerji varlıklarından başlayarak Gerçek Dünya Varlıklarını tokenize etmek ve fraksiyonlara ayırmak için $LUMI tarafından desteklenen bir finansal blok zinciri ekosistemidir. Doğrulanmış yenilenebilir enerji projeleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan sağlanan finansmana daha fazla erişime sahip olacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
LUMI/USDT
LumiShare
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LUMI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
LUMI/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LUMI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...